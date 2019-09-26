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Hindistan'da sel felaketi: 11 ölü

Hindistan'da meydana gelen sel felaketinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

26.09.2019 13:35Hindistan'da sel felaketi: 11 ölü
Hindistan'da meydana gelen sel felaketinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde duvar çökmesi ve boğulma sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 500 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği ifade edildi.
Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis yaptığı açıklamada, selden etkilenen ailelere her türlü yardımı sağlamak için devletin afet yönetimi birimlerine talimat verdiğini belirterek ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Arama kurtarma ekiplerinin selden etkilenen Pune ve Baramati bölgelerine sevk edildiği, Pune bölgesinde okullar tatil edildi.
(İHA)

Maharaştra, Hindistan, Güncel

Kaynak: İHA

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