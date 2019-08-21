Hindistan'da sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter düştü

Hindistan 'da sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter, elektrik tellerine çarparak düştü. Helikopterdeki 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hindistan'da Uttarakhand eyaletindeki sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter, elektrik tellerine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak düştü. Helikopterdeki 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'HİNDİSTAN'DA SEL CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR'

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde sel can almaya devam ediyor. Bu eyalette 35 kişi aşırı yağışlar sonucu oluşan sel sebebiyle hayatını kaybetti. Çok sayıda nehrin yağışlar sebebiyle taştığı ve su seviyesinin tehlikeli seviyelere ulaştığı duyuruldu.

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş, Pencap, Haryana eyaletlerini de sel vurdu. Toprak kaymalarının da sıklıkla görüldüğü bu eyaletlerden Himaçal Pradeş'te 43 kişi yaşamını yitirdi.

'RESMİ RAKAMLARA GÖRE 900 ÖLÜ'

Yetkililer, sel sebebiyle 900 kişinin yaşamını yitirdiğini; 5 bin 700 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu. Ayrıca, toprak kaymaları sebebiyle de 5 bin yolun, 200 köprü ve sayısız yerleşim yerinin de hasar gördüğü belirtildi.