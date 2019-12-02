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Hindistan'da selde 3 ev çöktü: 15 ölü

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 3 evin çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

02.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:33Hindistan'da selde 3 ev çöktü: 15 ölü

'ın Tamil Nadu eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 3 evin çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Hint Okyanusu kıyısındaki Tamil Nadu eyaletinde yağış hayatı felç etti. Eyaletin Coimbatore şehrinde meydana gelen selde, 3 evin yıkılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Yılın bu zamanlarında Kuzeydoğu Musonlarının sebep olduğu yoğun yağışlar sebebiyle polis ve itfaiye yetkileri, devam edecek olan aşırı yağışlara ve olası sel felaketine hazır olduklarını açıkladı.

2015 yılında yaşanan sel felaketinde bölgede yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetmişti.



Hindistan, Dünya

Kaynak: DHA

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