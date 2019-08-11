Hindistan'da selin vurduğu şehir havadan görüntülendi

Hindistan'da günlerdir etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve toprak kaymasında şu ana kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hint medyası en çok kaybın Kerala eyaletinde olduğunu duyurdu. 67 kişinin hayatını kaybettiği eyalete bağlı Malappuram şehri ise havadan görüntülendi.

Ev ve iş yerlerinin ilk katının tamamen sulan altında kaldığı bölgede binlerce kişinin kurtarıldığı; yetkililerin tahliye işlemlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA