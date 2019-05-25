25.05.2019 13:58
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Hindistan'da Sığır Eti Taşıyan Müslümanlar Ölümüne Dövüldü

Hindistan'da bir grup saldırgan, 'sığır eti taşıdıkları' iddiası ile Müslüman olan 3 kişiyi ölümüne darp etti.

Hindistan'da bir grup saldırgan, 'sığır eti taşıdıkları' iddiası ile Müslüman olan biri kadın, 3 kişiyi ölümüne darp etti. Hindistan polisi olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Saldırganlardan 4'ü tutuklandı.

Olay, Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir grup saldırgan, araçlarında sığır eti taşıdıklarını gördükleri biri kadın 3 Müslüman'a saldırdı. Saldırganların olay sırasında 'Lord Rama'ya zafer (Jai Shri Ram)' diye slogan attıklarına yer verilirken, saldırganlardan birinin aşırı sağcı bir grup olan 'Ram Sena' üyesi olduğu belirtildi.

AĞACA BAĞLAYIP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Sosyal medyada olayla ilgili paylaşılan görüntülerde, saldırganların iki adamı tek tek kollarından tutup bir ağaca dayadığı ve saldırganlardan birini de sopayla adamlara vurduğu görüldü. Bir süre bu şekilde dayak yiyen adamlar daha sonra yere yatırılarak saldırganlar tarafından dövülmeye devam etti. Görüntülerde, saldırganların dövdükleri adamlardan birine, diğer arkadaşını sopayla ve karısını da terlikle dövdürdükleri görüldü.

''MÜSLÜMANLARA KARŞI SALDIRILAR BAŞLADI''

Öte yandan sosyal medyada görüntüleri paylaşan kullanıcılar, ''Modi'nin seçimi kazanmasından hemen sonra Müslümanlara karşı saldırılar başladı'' ve ''Modi ülkeyi bölüyor'' gibi yorumlarda bulundu.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını; bunlardan 4'ünün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıklarını duyurdu. Ayrıca, saldırganların herhangi bir politik grupla bağlantılı olup olmadıklarının bilinmediği belirtildi.

Hindistan'da Sığır Eti Taşıyan Müslümanlar Ölümüne Dövüldü Hindistan, 3. Sayfa, Dünya, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (50)
ADANALI: KAFAMI BOZUYORLAR HİNDİSTAN, A GİDECEĞİM KALABALIK ŞEHRİN CADDESİNDE İNEĞİ YATIRIP KESECEĞİM ADANA, LININ GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİM ONLARA
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FUBAR: napmışlar ramazanda sokakta simit mi yemişler
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  • MALDROPHANZO : Yok çukur kazıp içinde ateş yakıp sığır eti pişirmişler Hıa
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GEZGİN: bunların ıneklerıne dokunmıaksın yoksa azıyolar
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SELİM: Toplumun çoğunluğunun dini inancına saygı duymazsan olacağı budur. . Ağır tahrik var. .
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