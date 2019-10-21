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Hindistan'da skandal uygulama! Okulda kopyaya karton kutuyla önlem aldılar

Öğrencilerin kopya çekmesini bir türlü önleyemeyen Hint öğretmen çareyi kartonlarda buldu. Olayın dünya genelinde büyük yankı uyandırması sonrası okul müdürü, "Deney yaptık" diyerek kendilerini savundu.

21.10.2019 11:31

Geçtiğimiz yıllarda Hindistan'da 300 kişinin tutuklanmasına neden olan kopya furyası, dünyada yankı bulmuştu. 10. sınıf bitirme sınavında pencereden soru cevapları uzatan velilerin fotoğrafları, sosyal medyada da konuşulmuştu.

KARTON KUTULARLA ÖNLEM ALDILAR

Sistemli ve planlı bunca kopya vakasından sonra okullar da önlemler almaya başladı. Son olarak bir öğretmen, öğrencileri sınava kafalarına geçirdikleri karton kutularla aldı. Bu sıra dışı yöntem bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılınca, ülke çapında gündem oldu.

The Times of India gazetesinin haberinde, öğrencilerin soruları görebilmeleri için kafalarındaki karton kutularda boşlukların bırakıldığı ifade edildi.

OKUL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Olayın büyük yankı uyandırması sonrası açıklama yapan okul müdürü "Bu sadece bir deneydi. Öğrenciler de bu deneye katılmayı kabul etti" ifadelerini kullandı.

Hindistan'da skandal uygulama! Okulda kopyaya karton kutuyla önlem aldılar

Hindistan, Yaşam, Dünya

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