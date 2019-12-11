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Hindistan'da soğan hırsızlığı başladı

Soğan fiyatlarının arttığı Hindistan'da polis, 168 kilo soğan çalan 2 kişiyi gözaltına aldı.

11.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:41
Soğan fiyatlarının arttığı 'da polis, 168 kilo soğan çalan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Hindistan'da muson yağmurları sonrasında hasadın düşük olması nedeniyle soğan fiyatlarındaki artış devam ediyor. Yükselen fiyatlar sonucu soğan krizinin yaşandığı Hindistan'da soğan hırsızlığı yapan 33 ve 22 yaşlarındaki 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. , Mumbai şehrinin kuzeyindeki Dongri bölgesinde 5 ve 6 Aralık tarihlerinde iki dükkandan 168 kilo soğan çalındığını belirtti. Soğan çuvallarını çalan hırsızlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Karanlıktan faydalan hırsızların piyasa değeri 21 bin Hindistan Rupisi (1.721,88 TL) olan soğanı çaldığı belirtiliyor.
Soğan hırsızlığı sonrası sosyal medya kullanıcıları, "Soğan altın değerinde", "Benim soğanlarım güvenli bir yerde kilitli" şeklinde yorumlar yaptı.
(İHA)
Hindistan'da soğan hırsızlığı başladı

Hindistan, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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