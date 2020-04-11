Hindistan'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede geçen ay ilan edilen sokağa çıkma yasağı uzatıldı.
11.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:44
Ülke basınında yer alan habere göre, Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 14 Nisan'da bitmesi planlanan sokağa çıkma yasağını uzatmaya karar verdiğini bildirdi.
Kejriwal, yasağın 2 hafta daha uzatılmasının beklendiğini kaydetti.
Hindistan'da şu ana dek 7 bin 876 vaka görülürken, 249 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Etiketler: Narendra Modi, Hindistan, Delhi, Güncel