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Hindistan'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara dayak

Hindistan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından sopa ile dövülerek evlerine gönderiliyor.

26.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:59
Hindistan'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara dayak
Hindistan 'da ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından sopa ile dövülerek evlerine gönderiliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınıyla ülkeler her geçen gün tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Hindistan, ülkede etkisini arttıran korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yetkililer, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara sert bir şekilde sopalı müdahalede bulunarak evlerine yollamaya çalışırken, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Güncel

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