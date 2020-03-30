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Hindistan'da sokağa çıkma yasağını protesto eden işçilerle polis arasında çatışma çıktı

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağını protesto eden işçilerle polis arasında çatışma çıktı.

30.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:08
Hindistan'da sokağa çıkma yasağını protesto eden işçilerle polis arasında çatışma çıktı
Hindistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağını protesto eden işçilerle polis arasında çatışma çıktı.
Hindistan basınında yer alan habere göre, ülkenin batısında yer alan Surat kentinde işlerini kaydeden çok sayıda göçmen işçi, üç haftalık sokağa çıkma yasağını protesto ederek güvenlik güçlerine taşla saldırdı. Bunun üzerine polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hükümetin attığı sert adımların oluşturduğu zorluklardan ötürü vatandaşlardan özür dilemişti.
Modi'nin açıklaması, sokağa çıkma yasağı sebebiyle on binlerce göçmen işçinin işsiz kalması ve toplu taşıma hizmet verilmediği için evlerine yürüyerek dönmeye çalışmasının ardından gelmişti.
Ülkede 24 Mart'ta ilan edilen 21 günlük dışarı çıkma yasağı nedeniyle başkent Yeni Delhi'den evlerine dönmeye çalışan on binlerce kişinin terminallerde bir arada beklemesi endişeye sebep olmuştu.
Japonya Başbakanı Abe'den DSÖ'ye çağrı
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'e yeni tip koronavirüsle mücadelede diğer ülkelerle iş birliğine gidilerek, ilaç ve aşı geliştirilmesi konusunun hızlandırılması gerektiğini söyledi.
Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Abe, Ghebreyesus ile yaptığı telefon görüşmesinde Japonya'nın diğer ülkelerle bir grip ilacı üzerinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Açıklamada, Ghebreyesus'un DSÖ'nün ilaç ve aşı geliştirme konusunda liderlik edeceğini söylediği bilgisine yer verildi.
Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 750 bini aşarken, 36 bin 204 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Hindistan, Polis, Güncel
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