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Hindistan'da sokağa çıkma yasağının ardından çok sayıda turist mahsur kaldı

YENİ Hindistan'da 24 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından tatil maksadıyla ülkede bulunan çok sayıda turist mahsur kaldı.

03.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:38
Hindistan'da sokağa çıkma yasağının ardından çok sayıda turist mahsur kaldı
YENİ Hindistan 'da 24 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından tatil maksadıyla ülkede bulunan çok sayıda turist mahsur kaldı.
Farklı ülkelerden yüzlerce turist, elçiliklerinin kendilerini evlerine ulaştırmasını bekliyor.
İngiliz turist Emma Snashford, yaptığı açıklamada, elçilik yetkililerinden yardım istediğini belirterek, "(Elçilik yetkilileri) Beklemeye devam etmemi söyledi." dedi.
Snashford, Racastan eyaletinin Jodhpur şehrini ziyaret ettiğini anlatarak, yasağın ilan edilmesinden kısa süre önce bir arkadaşıyla otelden atıldıklarını ve şimdilik başkent Yeni Delhi'de 25 yabancı turiste kapılarını açan bir hostelde kaldıklarını dile getirdi.
Kanadalı turist Lambert Desrosiers Gaudette, bir süreliğine çaresiz olduklarını vurgularken, Fransa'dan gelecek tahliye uçağıyla dönmeyi planladığını belirtti.
Avustralyalı turist Matthew Chinery de tatil hayallerinin kabusa döndüğünü ifade ederek, ülkenin cazibe merkezlerinden Goa'da kaldığı sırada sigara öksürüğünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisine benzediği gerekçesiyle otelden atıldığını kaydetti.
Hindistan'da mahsur kaldıklarına dikkati çeken Chinery, eve dönmek istediğinin altını çizdi.
Modi'den Hindistan vatandaşlarına "mum yakma" çağrısı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, görüntülü yaptığı açıklamada, pazar günü, tüm vatandaşlarından 9 dakika boyunca evlerindeki ışıkları kapatmasını, balkonlarında mum, lamba ve el feneri yakmalarını istedi.
Modi, böyle bir hareketin Kovid-19 salgını sebebiyle oluşan karanlığı gidereceğini ve halkın hastalığa karşı birlikte mücadele ettiğini göstereceğini kaydetti.
Sosyal mesafenin virüsün yayılmasını engellemek için önemli olduğunun altını çizen Modi, şu ana dek Kovid-19 sebebiyle 53 kişinin yaşamını yitirdiğini, vaka sayısının 1860 olduğunu bildirdi.
Modi, 23 Mart'ta salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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