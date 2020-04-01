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Hindistan'da sokağı dezenfekte eden temizlik işçilerine sıra dışı teşekkür

Hindistan'da bir bölgenin sakinleri koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında da çalışan temizlik işçilerine balkondan alkışlayarak ve üzerlerine çiçek atarak teşekkür etti.

01.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:23
Hindistan'da sokağı dezenfekte eden temizlik işçilerine sıra dışı teşekkür

Hindistan 'da bir bölgenin sakinleri koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında da çalışan temizlik işçilerine balkondan alkışlayarak ve üzerlerine çiçek atarak teşekkür etti. O anlar kameraya yansıdı.

Ülkenin Pencap eyaletinde yer alan Patiala şehrindeki bir bölgenin sakinleri, koronavirüs salgını sırasında da çalışan temizlik işçilerine balkondan alkışlayarak teşekkür etti. Bir kişinin kayda aldığı görüntülerde ise temizlik işçilerinin sokağa gelmesiyle bölge sakinlerinin, işçileri alkışlaması görüldü. Bölge sakinleri alkışlamanın ardından ise temizlik işçilerinin üzerine çiçekler döktü. Bunun yanı sıra işçilere, sembolik anlamı olan yöresel kolyeler de takıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yoldan geçen temizlik işçisi

-Balkondan çiçek atan insanlar

-Balkondan alkışlayan insanlar

-İşçilerin boynuna kolye takan insanlar


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hindistan, Güncel
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