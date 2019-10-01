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Hindistan'da son 25 yılın en şiddetli muson mevsimi

Hindistan'da şiddetli muson mevsimi nedeniyle Haziran ayından bu yana bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

01.10.2019 15:35Hindistan'da son 25 yılın en şiddetli muson mevsimi
Hindistan'da şiddetli muson mevsimi nedeniyle Haziran ayından bu yana bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Hindistan hükümet verilerine göre, ülke son 25 yılın en şiddetli muson yağışları ile karşı karşıya kaldı. Ülkenin kuzeyindeki iki eyalette şiddetli muson yağışlarının görüldüğünü ifade ede yetkililer, Haziran ayından bu yana bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Federal İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre 29 Eylül'den bu yana ise bin 673 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, çok sayıda can kaybının duvar ve binaların yıkılması sonucu olduğunu ifade etti. Yetkililer, 2019 yılında sel kaynaklı 371 ölümün kaydedildiğini dile getirdi.
Hindistanlı yetkililer, muson yağışlarından en fazla Uttar Pradeş ve Bihar eyaletinin etkilendiğini ifade ederek Cuma gününden bu yanda 144 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Bihar eyaletinin Patna kentinde yaşayanlar, sular altında kaldıklarını söyledi. Arama kurtarma ekipleri, bugün yürüttükleri çalışmalar kapsamında eyaletin siyasi lideri Sushil Modi'yi Patna'daki evinden kurtardı.
Ülkenin nüfus bakımından en kalabalık eyaletlerinden Uttar Pradeş'te şiddetli muson yağışları sonucunda 800 ev hasar alırken tarım alanları da sular altında kaldı.
(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Hindistan, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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