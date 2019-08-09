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Hindistan'da Su-30 savaş uçağı düştü

09.08.2019 10:08 Hindistan'da Su-30 savaş uçağı düştü


Dünya

Kaynak: DHA

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