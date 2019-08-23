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Hindistan'da tapınak yakınında izdiham

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde tapınak yakınındaki duvarının çökmesi sonucu çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, en az 25 kişi yaralandı.

23.08.2019 14:04 Hindistan'da tapınak yakınında izdiham
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde tapınak yakınındaki duvarının çökmesi sonucu çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, en az 25 kişi yaralandı.
NDTV kanalının haberine göre, Kuzey 24 Parganas bölgesindeki Kachua Loknath tapınağının yakınlarında bir duvarın, çok sayıda kişinin ibadet için tapınağa gittiği sırada şiddetli yağışlar nedeniyle yıkılması sonucu izdiham yaşandı.
Yetkililer, izdihamda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 25 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hastanede yaralıları ziyaret eden Batı Bengal eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, yaptığı açıklamada, alanın dar olmasının insanların hareketini engellediğini ve ortaya izdiham çıktığını ifade etti.
Banerjee, "durumu bizzat takip ettiğini" kaydetti.

Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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