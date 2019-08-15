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Hindistan'da taş atma festivali: 100 yaralı

Hindistan'ın Uttrakhand eyaletinde gerçekleştirilen taş atma festivalinde 100 kişi yaralandı.

15.08.2019 21:14 Hindistan'da taş atma festivali: 100 yaralı
Hindistan'ın Uttrakhand eyaletinde gerçekleştirilen taş atma festivalinde 100 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttarkand eyaletindeki Champawat bölgesinin Devidhura kentinde geleneksel olarak kutlanan, taş atma festivali olarak da bilinen Bagwal Festivali kutlandı. Festival kapsamında iki gruba ayrılan katılımcıların birbirlerini taşlaması sonucu 10 dakika içinde en az 100 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Hindistan, Güncel

Kaynak: İHA

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