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BBC

Hindistan'da cinsel saldırı mağduru kadın duruşmasına giderken yakıldı

Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan bir kadın, Mart ayında cinsel saldırıya uğradığını bildirerek iki erkekten şikayetçi oldu. Konuyla ilgili duruşmaya giden talihsiz kadın saldırıya uğrayarak yakıldı. Kadının hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

05.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:53

'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 23 yaşındaki tecavüz mağduru bir kadın mahkemeye giderken saldırıya uğrayarak yakıldı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Mart ayında iki erkek hakkında cinsel istismar şikayetinde bulunan kadın bu davanın duruşmasına gidiyordu. Saldırıdan ağır yanıklarla kurtulan kadın halen hastanede yaşam savaşı veriyor. Olayla ilgili olarak ikisi kadına cinsel istismar suçlamasıyla yargılanmakta olan beş kişi gözaltına alındı.

KADININ YAKILDIĞI MAHALLE TECAVÜZLE GÜNDEMDEYDİ

Yerel medya saldırganların kadının yolunu tren istasyonuna yürüdüğü sırada kestiklerini, yakındaki arsaya sürükleyerek orada ateşe verdiklerini yazdı. Olayın geçtiği Unnao mahallesinde yakınlarda başka bir cinsel istismar olayı ve ardından gelen ölümler gündemdeydi.

MİLLETVEKİLİ TECAVÜZLE SUÇLANDI

İktidar partisine mensup bir milletvekilini cinsel istismarla suçlayan bir kadın Temmuz ayında şüpheli bir otomobil kazasında ağır yaralanınca, polis cinayet soruşturması başlatmıştı. Olayda kadının araçta bulunan iki halası ölmüş, avukatı yaralanmıştı.

VETERİNER KADIN DA AYNI OLAYI YAŞADI

Son olay, daha geçen hafta tüyler ürpertici yeni bir cinsel istismar ve cinayet haberiyle sarsılan Hindistan'da yeni bir öfke dalgası yarattı. 27 Kasım günü ülkenin güneyindeki Haydarabad kentinde yaşayan 27 yaşındaki bir veteriner kadın cinsel istismara uğramış ve yakılarak öldürülmüştü. Kadının yanmış bedeni geçen hafta bulunduğunda ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri yapılmıştı.

GÜNDE ORTALAMA 92 KADIN CİNSEL SALDIRIYA UĞRUYOR

Kadına yönelik cinsel şiddet 2012 yılında başkent Delhi'de genç bir kadının toplu cinsel saldırıya uğramasından bu yana gündemin ilk sıralarında. Fakat bu tür suçlarda bir azalma olduğu söylenemez. Hükümetin verdiği rakamlara göre 2017 yılında polise 33 bin 658 cinsel istismar vakası bildirildi. Bu, günde ortalama 92 kadına cinsel saldırıda bulunulduğu anlamına geliyor.

Hindistan'da cinsel saldırı mağduru kadın duruşmasına giderken yakıldı

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BBC


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