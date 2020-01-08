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Hindistan'da tecavüz sanıkları hakkında idam kararı verildi

Hindistan'da mahkeme, 2012'de genç bir kadını tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldüren kişiler için idam kararı verdi.

08.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:44Hindistan'da tecavüz sanıkları hakkında idam kararı verildi
'da mahkeme, 2012'de genç bir kadını tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldüren kişiler için idam kararı verdi.
Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'de görülen davada mahkeme, tutuklu sanıklar Mukeş Sing (32), Pavan Gupta (25), Vinay Şarma (26) ve Akşay Kumar Sing (31) hakkında idam kararı verdi.
Mahkumlar, 22 Ocak'ta yerel saatle sabah 07.00'de başkent Yeni Delhi'deki Tihar Hapishanesi'nde asılacak.
Genç kızın annesi yaptığı açıklamada, yıllardır adaleti beklediğini dile getirerek, "Bu karar insanların yargıya olan inancını güçlendirecek. Kızım adalete kavuşacak." dedi.
Kamuoyunda Nirbhaya (Korkusuz) Davası olarak bilinen olay, 2012'de gerçekleşmişti.
Yeni Delhi'de 23 yaşındaki genç kadın 16 Aralık'ta erkek arkadaşıyla bindiği otobüste 6 kişinin tecavüzüne uğramıştı. Genç kadının erkek arkadaşını da metal bir çubukla darbeden sanıklar, daha sonra ikisini yol kenarına bırakıp kaçmıştı. Ağır yaralanan genç kadın, tedavi için götürüldüğü hastanede şiddetli iç kanama nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Olay, Hindistan'da geniş çaplı protestolara neden olmuştu.
Hadisenin ardından yakalanan sanıklardan otobüs şoförü Ram Singh cezaevinde intihar etmişti.
Henüz reşit olmayan bir diğer sanık ise ıslahevinde 3 yıl geçirdikten sonra Kasım 2015'te serbest bırakılmıştı.

Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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