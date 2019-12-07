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Hindistan'da tecavüzcüsü tarafından yakılan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Hindistan'da geçen yıl tecavüze uğrayan ve önceki gün kendi duruşması için mahkemeye giderken, içinde tecavüz şüphelisinin de olduğu çete tarafından ateşe verilen 23 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti.

07.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:53

'da tecavüze uğrayan kadın, kendi duruşması için mahkemeye giderken, tecavüzcüsünün de bulunduğu grup tarafından yakılmıştı. Günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren kadın, hayatını kaybetti.

Uttar Pradesh eyaletinin Unnao kasabasındaki hastanede görevli doktor Shalabh Kumar, vücudunda yüzde 95 yanıkla hastaneye getirilen kadının yapılan tıbbı müdahalelere rağmen kalp ve akciğer yetmezliği yüzünden kurtarılamadığını açıkladı.

Genç kadın, trene binmek için yola çıktığı sırada 5 kişilik bir çete tarafından durdurularak, önce dövülüp, daha sonra üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verilmişti.

ZANLI SERBEST BIRAKILDI

Polis, bu kişilerden birisinin kadına daha önce tecavüz eden zanlı olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Geçen yıl 12 Aralık'ta genç kadına tecavüze eden kişi önce tutuklanmış, bir hafta önce kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Uttar Pradesh eyaletinde, 2017 yılında 4 bin 200 tecavüz vakası kayıtlara geçmişti.

Hindistan'da tecavüzcüsü tarafından yakılan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Hindistan, Dünya, Güncel

Kaynak: Euronews.com


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