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Hindistan'da tecavüzle suçlanan eski milletvekiline ömür boyu hapis

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) eski milletvekili Kuldeep Singh Sengar, 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etmek suçundan yargılandığı davada ömür boyu hapse mahkum edildi.

20.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:28 Hindistan'da tecavüzle suçlanan eski milletvekiline ömür boyu hapis
'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) eski milletvekili Kuldeep Singh Sengar, 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etmek suçundan yargılandığı davada ömür boyu hapse mahkum edildi.
Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'de bir mahkeme, 17 yaşındaki kıza "tecavüz etmek" ve onu "öldürmeye çalışmak" suçlamasıyla yargılanan eski milletvekili Sengar'ı ömür boyu hapse mahkum etti.
Mahkeme, Sengar'ın genç kıza 2,5 milyon rupi (35 bin dolar) tazminat ödemesine hükmetti.
Genç kız Nisan 2018'de yaptığı şikayet başvurusunda, BJP Sengar'ın Haziran 2017'de iş bulma vaadiyle kendisini evine götürdüğünü, burada 9 gün boyunca tecavüz ettiğini ve öldürmeye çalıştığını iddia etmişti.
Hakkında dava açılan Sengar gözaltına alınmış, ağustos ayında da partisinden ihraç edilmişti.
Sengar ayrıca, mağdur kız çocuğu ve avukatının yaralandığı ve kızın iki teyzesinin hayatını kaybettiği trafik kazasının da arkasında olmakla suçlanıyor.

Milletvekili, Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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