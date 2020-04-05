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Hindistan'da tekstil atölyeleri aralıksız maske ve önlük üretiyor

Hindistan'da tekstil atölyeleri aralıksız maske ve önlük üretiyor

05.04.2020 20:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:17
Hindistan'da tekstil atölyeleri aralıksız maske ve önlük üretiyor
Hindistan 'ın Ahmedabad şehrinde tekstil atölyeleri sağlık çalışanlarının maske ve önlük ihtiyacını karşılamak için üretimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişi hastalandı ve 67 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yüzbinlerce kişinin tedavi için hastanelere başvurması nedeniyle aşırı yoğunluk yaşanırken hasta personelide koruyucu malzeme sıkıntısı çekiyor.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Ahmedabad, Hindistan, Dünya
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