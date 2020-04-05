Hindistan'da tekstil atölyeleri aralıksız maske ve önlük üretiyor
Hindistan'da tekstil atölyeleri aralıksız maske ve önlük üretiyor
05.04.2020 20:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:17
Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişi hastalandı ve 67 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yüzbinlerce kişinin tedavi için hastanelere başvurması nedeniyle aşırı yoğunluk yaşanırken hasta personelide koruyucu malzeme sıkıntısı çekiyor.
Kaynak: Euronews.com