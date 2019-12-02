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Hindistan'da toplu tecavüz skandalında halk sokaklara döküldü

Hindistan'da bir kadının 4 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra yakılarak öldürülmesinin ardından halk sokaklara döküldü.

02.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:10Hindistan'da toplu tecavüz skandalında halk sokaklara döküldü
'da bir kadının 4 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra yakılarak öldürülmesinin ardından halk sokaklara döküldü.
Kadınlara yönelik tecavüz ve şiddet olaylarının son derece yaygın olduğu Hindistan'da bir tecavüz olayı daha ülkeyi ayağa kaldırdı. Hyderabad kentinde geçtiğimiz Çarşamba günü 27 yaşındaki veteriner bir kadın, 4 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra yakılarak öldürüldü. Polis yaptığı açıklamada, tecavüze uğrayan kadının önce boğulduğunu ardından cesedinin Hyderabad kentinin bir kenar mahallesinde yakıldığını belirtti. Olayla ilgili yaşları 20 ile 28 arasında değişen 4 kişi tutuklandı.
Ülke genelinde protestolar düzenlendi
Tepki çeken olayın yayılmasının ardından halk, ülke genelinde protestolar düzenledi. Protestocular ve milletvekilleri, yetkili makamlardan davanın hızlı bir şekilde görülmesini ve hükümlülerin derhal cezalandırılmasını istedi. Protestoların düzenlendiği Kolkata kentinde üniversite öğrencisi Bandana Mondal, "Yola çıkmanın ve suçluların daha hızlı ceza almasının zamanı geldi. Hukuk süreci yavaş görünüyor ve neredeyse hiç caydırıcılık yok" ifadelerini kullandı. Protestoculardan Sirisha isimli bir vatandaş da, "Suçluların halka açık bir şekilde asılmasını talep ediyoruz" dedi.
Hindistan'da tecavüz vakaları son derece yaygın
Hükümet verilerine göre Hint polisi, 2017 yılında 32 bin 500'den fazla tecavüz vakası kaydetti. Ancak 10 binlerce dava, yavaş işleyen hukuk sisteminde mağdurlar ve ailelerini engelleyen mahkemelere takılı kalıyor. Hindistan'da 2017 yılında mahkemelerde tecavüz suçuyla ilgili yalnızca 18 bin 300 dava görüldü ve 127 bin 800'den fazla dava beklemede kaldı. Kadın hakları avukatı Flavia Agnes, "Kurban için çok sinir bozucu bir durum. Mahkemeye devam ediyorsunuz ve kanıtlar bittikten sonra bile kararı açıklamaları uzun zaman alıyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Hindistan Senatosunda milletvekilleri, tecavüzcülerin asılması gerektiğini önerdi.
(İHA)

Hindistan, Güncel

Kaynak: İHA

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