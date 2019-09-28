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Hindistan'da trenin çarptığı fil ağır yaralandı

Hindistan'da bir file tren çarptı.Çarpmanın etkisiyle yerinden kalkmakta zorlanan fil ağır yaralandı.2013 yılından bu yana toplam 67 file tren çarptı.

28.09.2019 18:43

Asya ülkesi Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde Banarhat-Nagrakata seferini yapan yolcu treni, o sırada raylardan yürüyen bir file çarptı. Ağır yaralanan fil yerden kalkmakta zorlandı. ve yavaşça kalkarak ormanlık alana doğru yürüdüğü görüldü.

Yolcu treninin motor kısmının da dağıldığı ve makinistin çarpışmanın sonunda yaralandığı bildirildi.

2013 YILINDAN BU YANAN 67 FİLE TREN ÇARPTI

2013 yılından beri 67 file tren çarptığını belirten yetkililer, önlemlerin sıkılaşacağını bildirdi. Daha önce 2015 yılında ormanlık alanlardaki hız limiti 50 kilometreden 25 kilometreye indirilmişti.

Hindistan'da trenin çarptığı fil ağır yaralandı

Hindistan, 3. Sayfa, Yaşam, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA

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