Hindistan'da tren seferlerinin yeniden başlaması uzun kuyruklara neden oldu - YENİ

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan tren seferlerinin bugün itibarıyla başlayacağı bildirildi.

12.05.2020 21:54 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:56
Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan tren seferlerinin bugün itibarıyla başlayacağı bildirildi.
Press Trust of India'da yer alan haberde, Hindistan'ın 7 haftalık sokağa çıkma yasağının sonuna yaklaştığı ve tren seferlerinin kısmen başlayacacağı belirtildi.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ederken, başlangıç olarak Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Kolkata ve diğer bazı büyükşehirlerdeki trenlerin çalışacağı kaydedildi.
Tren istasyonlarında termal kameralarla gözlem yapılacağı ve sadece Kovid-19 belirtileri göstermeyenlerin istasyonlara girmesine izin verileceği ifade edildi.
Yolculara, sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısı yapılırken trenlere iniş ve biniş sırasında dezenfektan dağıtılacağı bildirildi.
Hindistan Demir Yolları, trenlere binmeden önce hükümet tarafından geliştirilen mobil sağlık takip uygulamasının indirilmesinin zorunlu olduğunu duyurdu.
Tren seferlerinin başlayacağının duyurulmasının ardından sadece birkaç saat içinde 45 bin biletin satıldığı, binlerce göçmen işçinin istasyonlara hareket ettiği aktarıldı.
Ülkede bugüne kadar 70 bin 756 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 2 bin 293 ölüm görüldü.
Hindistan demir yolları, koronavirüs salgını öncesinde günlük 20 milyondan fazla yolcu taşıyordu.
Tren seferlerinin durdurulmasıyla binlerce göçmen işçi şehirlerde mahsur kalmıştı.
Ülkede tren seferlerine, mart sonlarında getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında ara verilmişti. Hindistan’da tren seferlerinin yeniden başlaması uzun kuyruklara neden oldu - YENİ

Kaynak: AA

Etiketler: Hindistan, Delhi, India, Güncel, Haber

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