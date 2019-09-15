Hindistan'da turistik gezi teknesini batması sonucu 12 kişi öldü, 35 kişi kayboldu

Andra Pradeş eyaleti İçişleri Bakanı M. Sucharita, hepsi Hint vatandaşı 50 yolcu ve 11 kişilik mürettebat taşıyan gezi teknesinin, Kaçuluru köyü yakınında Godavari Nehri'nde alabora olduğunu açıkladı.

12 KİŞİ ÖLDÜ, 35 KİŞİ KAYBOLDU

Singanapalli'den turistik bir mekan olan Papikonda'ya giden teknenin alabora olması sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise kaybolduğu belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Nehirde kaybolan 35 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

OCAK AYINDA DA 8 KİŞİ BOĞULARAK ÖLMÜŞTÜ

Hindistan'da Karnataka eyaletine bağlı Karwar şehri yakınlarında bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi boğularak öldü, 1 kişi kayboldu.