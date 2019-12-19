Haberler » Güncel » Hindistan'da 'vatandaşlık yasası' karşıtı protestolar sürüyor - Haber

Hindistan'da 'vatandaşlık yasası' karşıtı protestolar sürüyor

Hindistan'da 'Vatandaşlık Yasası' karşıtı protestolar sürüyorHindistan, (DHA)- Hindistan'da 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası karşıtı gösteriler devam ediyor.

19.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:43
'da 'Vatandaşlık Yasası' karşıtı protestolar sürüyor
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası karşıtı gösteriler devam ediyor.
Hindistan'da yayın yapan NDTV'de yer alan habere göre Vatandaşlık Yasası karşıtı protestolar hız kesmeden devam ediyor. Mumbai, Chennai, Pune, Hyderabad, Nagpur, Bhubaneswar, Kolkata ve Bhopal şehirlerinde polisin izin vermemesine rağmen protestolar düzenlendi.
Yeni Delhi'de, yasa karşıtı gösterilere önlem olarak yetkililer tarafından birçok yolda barikat kuruldu, trafikte kısıtlamalara gidildi ve bazı gazetelerin ofislerinin bulunduğu bölgeler dahil bazı bölgelerde internete erişimi engellendi.
Haberde, Yeni Delhi-Gurugram şehir sınırının protestolardan en çok etkilenen yer olduğu belirtildi. Aynı zamanda polis, Delhi'de bulunan ve planlanan protestoların bir tanesinin başlangıç noktası olan Kızıl Kale (Red Fort) yakınlarında insanların toplanmasını yasakladı. Buraya gelen birçok göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, tarihçi Ranachandra Guha'nın da protestolar sırasında gözaltına alındığı bildirildi
Öte yandan, protesto bölgelerinde ulaşımın aksadığı ve bazı metro istasyonlarında giriş ve çıkışın askıya alındığına yer verildi.
KIZIL KALE
Hindistan'da Delhi şehrinde yer alan tarihi Kızıl Kale (Red Fort) 200 yıllık bir süre boyunca Babür hanedanının imparatorlarının ana ikametgahıydı. Kale ayrıca, bir dizi müzeye ev sahipliği yapıyor.
YASANIN KAPSAMI
Hindistan Parlamentosu'nda kabul edilen vatandaşlık yasasındaki değişikliğe göre, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan dini baskılar nedeniyle Hindistan'a gelen Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan göçmenler kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. Aynı durumdaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutuluyor.
Hindistan'da 'vatandaşlık yasası' karşıtı protestolar sürüyor

Hindistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18   Tekirdağ'da "Afet Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haber
16:18   Uçuruma devrilen otomobilde yaralanan kadının çocuğu evde ölü bulundu - Haber
16:18   "Şehri Sultandan Kareler" Ulusal Fotoğraf Yarışması - Haber
16:18   Zihinlerinde canlandırıp AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladılar - Haber
16:18   Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:26:28