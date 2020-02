Hindistan'da Vatandaşlık Yasası protestoları 35 ölü, 200 yaralı

Vahdet AYAZ, Beril SÖNMEZ, (DHA)- Hindistan'da Modi yönetiminin getirdiği Vatandaşlık Yasası karşıtı protestolar devam ediyor. Hindistan'ın çevresindeki ülkelerden gelen ve 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan yasa, Müslüman göçmenleri kapsam dışında bırakıyor. Yasaya karşı Yeni Delhi'de düzenlenen protestolarda 35 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren ve Müslüman olmayan göçmenlere vatandaşlık şansı tanıyan, ancak Müslümanları bu kapsamın dışında tutan Vatandaşlık Yasası, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor. Söz konusu yasaya karşı başkent Yeni Delhi'de düzenlenen protestolarda 35 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı. Öte yandan yerel medya, 130 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ülkedeki 200 milyon Müslüman nüfusu, bu yasanın kendilerini 'ikinci sınıf vatandaş' durumuna düşürdüğünü ve 'vatansız' olarak nitelendirdiğini savunuyor.

PROTESTOLAR ŞİDDET OLAYLARINA DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde, Hindistan'ın Ashok Nagar bölgesinde bir caminin minaresinde bulunan hilalin söküldüğü ve minareye zarar verildiği görüldü. Bir diğer görüntüde ise Kur'an-ı Kerim'in yırtılmış sayfaları Müslüman bir genç tarafından toplandığı görüldü. Yeni Delhi'de ise Müslüman ailenin oturduğu iddia edilen evin kapısının sopalarla kimliği belirsiz kişilerce kırılmaya çalışıldığı kameralara yansıdı.

Şiddet olayların artmasıyla Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından sağduyu çağrısında bulunarak, Barış ve uyum ahlakımızın merkezindedir. Delhili kardeşlerime her zaman barış ve kardeşliği sürdürmeleri için çağrıda bulunuyorum. Sakin olmanız ve her şeyin en kısa sürede normale dönmesi önemlidir ifadelerini kullandı.

PINK FLOYD'UN ESKİ BAS GİTARİSTİNDEN MODİ ELEŞTİRİSİ

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un eski bas gitaristi Roger Waters, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye sert eleştiride bulundu. Waters, söz konusu Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nı 'faşist ve ırkçı' olarak değerlendirdi. Londra'da bir etkinlikte sahneye çıkan Waters, Hintli şair Aamir Aziz'in 'Her Şey Hatırlanacak' adlı şiirini okudu. Waters, Bu genç adamı hiçbirimiz bilmiyoruz. Adı Aamir Aziz ve Delhi'de genç bir şair ve aktivist. Modi'ye ve onun faşist, ırkçı vatandaşlık yasasına karşı mücadelede yer alıyor ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA