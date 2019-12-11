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Hindistan'da "vatandaşlık yasası" tartışması

Hindistan'da, çevre ülkelerden gelen altı farklı dini gruba mensup kişilere vatandaşlık yolunu açan ancak aynı pozisyondaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarıya tepkiler sürüyor.

11.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:44Hindistan'da
'da, çevre ülkelerden gelen altı farklı dini gruba mensup kişilere vatandaşlık yolunu açan ancak aynı pozisyondaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarıya tepkiler sürüyor.
Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, partisinin meclis toplantısında, federal meclisin alt kanadından geçen tartışmalı vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Cammu Keşmir'in özel statüsünün iptal edilmesini "tarihi" olarak niteleyen Modi, vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarının da tarihe altın harflerle yazılacağını savundu.
Modi, tasarının, çevre ülkelerdeki şartlardan kaçıp gelen dini azınlıklara kalıcı bir rahatlık sağlayacağını ileri sürdü.
Başbakan Modi, tasarıya tepki gösteren muhalefet partilerinin, ile aynı dili kullandığını söyledi.
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah da Eyaletler Meclisi'nde (Rajya Sabha) yaptığı konuşmada, ülkedeki Müslümanların tasarıdan ötürü korkmaları için bir sebep olmadığını iddia etti.
Hindistan fikrine saldırı
Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) eski lideri Rahul Gandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tasarının, Modi ve İçişleri Bakanı Amit Şah yönetiminin kuzeydoğu eyaletlerini etnik olarak temizlemeye yönelik bir girişimi olduğunu kaydetti.
Gandi, hükümetin adımını, kuzeydoğuya, oradaki halkların yaşam tarzlarına ve Hindistan fikrine saldırı olduğunu belirtti.
Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği (AIMIM) Başkanı ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi, tasarının, Hindistan Anayasası'nın temel yapısını ihlal ettiği değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı, federal parlamentonun üst kanadı Eyaletler Meclisinde (Rajya Sabha) görüşülüyor.
Vatandaşlık yasasında değişiklik tasarısı
Hindistan'da, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin vatandaş olmasını engelleyen 64 yıllık Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda değişikliğe gidiliyor.
Mevcut vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı, federal meclisin alt kanadı Halk Meclisinde (Lok Sabha) 12 saat süren tartışmanın ardından 80'e karşı 311 oyla kabul edilmişti.
Üst meclis Rajya Sabha'da da oylanacak tasarıya göre, 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenler, vatandaşlık elde edebilecek.
Aynı pozisyondaki Müslüman göçmenlerin ise sınır dışı edilmesi ve hapse atılması öngörülüyor.
Tasarıya göre, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek.

Hindistan, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

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