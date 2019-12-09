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BBC

Hindistan'da yangında 43 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi ve müdürü gözaltına alındı

4 katlı fabrikada ağırlıklı olarak okul çantaları üretiliyordu.

09.12.2019 04:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 05:00Hindistan'da yangında 43 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi ve müdürü gözaltına alındı

'ın başkenti Yeni Delhi'de Pazar günü çıkan yangında 43 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi ve müdürü gözaltına alındı.

Polis ve itfaiye yetkilileri, yangın sonrası 60'a yakın kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yangına dar sokaklar nedeniyle güçlükle müdahale edilebildi.

İtfaiye görevlileri, fabrikada yangın tesisatı sisteminin olmadığını söylüyor.





Yeni Delhi'nin kalabalık eski mahallelerinden Azad Market'teki fabrikaya güvenlik belgesi verilmediği tespit edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "korkunç" olarak nitelendirdiği yangın sonrası bir taziye mesajı yayımladı.

Ölenlerin çoğu göçmen işçiler

4 katlı fabrikada ağırlıklı olarak okul çantaları üretiliyordu.

Yangında hayatını kaybedenlerin çoğu, fabrikanın yatakhanesinde uyuyan göçmen işçilerdi.

Görgü tanıkları, birçok işçinin yangın sırasında çığlıklar attığını söylüyor.









Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ön soruşturma ve görgü tanıklarının ilk ifadeleri sonrası elektrik kaçağı ihtimali üzerinde duruluyor


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BBC


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