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Hindistan'da yasağa uymayan halk polisi taşlarla kovaladı

Hindistan'da yasağa uymayan halk polisi taşlarla kovaladıTuba KARA, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Hindistan'da halk, polisi taş ve sopa ile kovaladı.

30.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:52
Hindistan'da yasağa uymayan halk polisi taşlarla kovaladı
Tuba KARA, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Hindistan'da halk, polisi taş ve sopa ile kovaladı. O anlar Hindistan'ın koronavirüs vakalarının yüzde 75'ini oluşturan ve kırmızı bölge ilan edilen Howrah'ta yaşanan olay bir semt sakini tarafından kaydedildi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Hindistan'da bu kez halk polisi kovaladı. Batı Bengal eyaletindeki Howrah bölgesinde meydana gelen olayda, karantina kurallarına uymayan halk ile aralarında kadın memurların da bulunduğu polis ekipleri arasında başlayan tartışma kontrolden çıktı. Tartışmanın alevlenmesinin ardından yetkililer ile halk arasında arbede yaşandı. Kendilerini uyaran polis memurlarına taş ve sopa ile saldıran öfkeli kalabalık, memurları kovalamaya başladı.
HALK POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Çıkan arbedede 2 polis aracı hasar görürken, yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırıldı. Daha sonra öfkeli kalabalığı kontrol altına alan polis, 14 kişiyi gözaltına aldı. Polise yapılan saldırıyı kınayan Howrah bölgesinden sorumlu Orman Bakanı Rajiv Banerjee, suçlulara karşı katı bir adım atılacağını dile getirdi. Hindistan’da yasağa uymayan halk polisi taşlarla kovaladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hindistan, DHA, Güncel, Haber

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