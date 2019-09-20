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Hindistan'da yaşlı kadın leopar saldırısı sonucu yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 70 yaşındaki yaşlı kadın, leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

20.09.2019 17:30Hindistan'da yaşlı kadın leopar saldırısı sonucu yaşamını yitirdi
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 70 yaşındaki yaşlı kadın, leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, yetkililer, Amreli bölgesinde yaşayan Nanuben Parmar isimli yaşlı kadının, sabah saatlerinde evinin yakınında leoparın saldırısına uğradığını belirtti.
Yetkililer, kadının cesedinin evinin 700 metre yakınındaki arazide bulunduğu ve hayvanın yaşlı kadını oraya sürüklediği bilgisini paylaştı.
Leoparın yakalanması için köyün çevresine kafesler kurulduğunu dile getiren yetkililer, son iki ayda 2 kişinin ölmesine, 5 kişinin yaralanmasına neden olan 7 leopar saldırısı olduğunu kaydetti.

Hindistan, Gujarat, India, Güncel

Kaynak: AA

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