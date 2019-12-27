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Yemek kokusu alan fil, piknik alanını karıştırdı

Hindistan'da bir fil, yemeklerin kokusunu alınca eğitmeninin kontrolünden çıktı ve piknik alanına giderek yemek yemeye başladı.

27.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:47

'da bir fil, yemeklerin kokusunu alınca eğitmeninin kontrolünden çıktı ve piknik yapılan alana giderek yemek yemeye başladı. O anlar bir görgü tanığının kamerasına yansıdı.

PİKNİK YAPANLAR KAÇTI

eyaletindeki bir piknik alanında, 'Bablu' ismindeki genç bir fil, pikniğe gelenlerin getirdikleri yemeklerin kokusunu alarak eğitmeninin kontrolünden çıktı ve piknik yapılan yere doğru koşmaya başladı. Bir filin, üzerlerine doğru koştuğunu gören piknik yapanlar ise hemen panik içinde kaçmaya başladı.

Fil piknik alanındaki yemekleri yerken, eğitmenleri de fili tekrar kontrol altına almaya çalıştı.

Yemek kokusu alan fil, piknik alanını karıştırdı

Hindistan, Orissa, Güncel

Kaynak: DHA


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