Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hindistan'da yeni doğan ikiz bebeklere "Korona" ve "Kovid" isimleri verildi

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Hindistan'da bir çift, yeni doğan ikiz bebeklerine "Korona" ve "Kovid" isimlerini verdi.

03.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:15
Hindistan'da yeni doğan ikiz bebeklere
Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Hindistan 'da bir çift, yeni doğan ikiz bebeklerine "Korona" ve "Kovid" isimlerini verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) olarak ilan edilen ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde tedirginlik artarken Hindistan'ın Chhattisgarh eyaleti Raipur kentinde bir çift yeni doğan ikiz bebeklerine ilginç bir isim koydu. Korona virüsü ve Covid-19 kelimelerinin bazı ülkelerde kullanımı bile yasaklanırken Hindistan'da bir çift ikiz bebeklerine Korona ve Kovid isimlerini verdi. Geçtiğimiz 27 Mart'ta doğum yapan 27 yaşındaki anne Preeti Verma, "27 Mart'ın erken saatlerinde ikizlerle, bir erkekle ve bir kızla kutsanmıştım. Şimdilik onlara Kovid (erkek) ve Korona (kız) adını verdik" dedi. Verma doğumun zorlu geçtiğini belirterek, "Doğum, çeşitli zorluklarla karşılaştıktan sonra gerçekleşti ve bu nedenle eşimle bu günü unutulmaz kılmak istedik" ifadelerini kullandı.

Anne Verma, Hindistan'da geçtiğimiz 24 Mart'ta sokağa çıkma yasağı uyguladığı için hastaneye gitmesine izin verilmediğini, daha sonra eşinin ambulans bularak kendisini hastaneye götürdüğünü ifade etti. Ambulansın polis tarafından birkaç kez durdurulduğunu da belirten Verma durumun anlaşıldıktan sonra hastaneye gidebildiklerini söyledi. Bebekleri için seçtikleri isimlere yönelik de konuşan anne Verma, "Aslında virüs tehlikeli ve hayatı tehdit ediyor, ama bu salgın insanların sağlık önlemlerine, hijyene ve diğer iyi işlere odaklanmasını sağladı. Bu nedenle bu isimleri düşündük. Hastane personeli de bebekleri Korona ve Kovid olarak adlandırmaya başladığında sonunda salgının adını vermeye karar verdik" diye konuştu.

Öte yandan, şu ana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da vaka sayısı 2 bin 567'ye yükseldi. - YENİ DELHİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ’kampanya’ cevabı: İBB devletin ta kendisidir Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar

Son Dakika Güncel Haberleri

14:03: Korona virüs tedbirleri sebebiyle bu Cuma namazında da boş kalan Çamlıca Camisi havadan görüntülendi - Haber 14:03: Koronadan kaçmayanlar yağmurdan kaçtı - Haber 14:02: Başkan Demirbaş, sokak hayvanları doğal yaşam parkında incelemelerde bulundu - Haber 14:02: ANTALYA Serik'te pazarlarda denetim - Haber 14:02: ANTALYA Muratpaşa Belediyesi, 13 bin 850 siperlikli maske dağıttı - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber