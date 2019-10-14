Haberler » Güncel » Hindistan'da yeni doğmuş kız bebeği canlı canlı gömdüler

Hindistan'da yeni doğmuş kız bebeği canlı canlı gömdüler

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde canlı halde gömülen yeni doğmuş kız bebek bulundu.

14.10.2019 21:42Hindistan'da yeni doğmuş kız bebeği canlı canlı gömdüler
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde canlı halde gömülen yeni doğmuş kız bebek bulundu. Bebek hastanede tedavi altına alındı.

Uttar Pradeş eyaletinde bir kişi, ölen bebeği için mezar kazarken toprak kap içinde canlı olarak gömülmüş bir kız bebek buldu. Bebek hastanede tedavi altına alındı. Polis, bebeğin doğumdan birkaç dakika sonra ölen bebeğini gömen bir kişi tarafından yaklaşık 90 santimetre derinlikte bir mezarda bulunduğunu açıkladı. Emniyet yetkilileri, "Bebeğe mezar kazarken yaklaşık 90 santimetre derinlikte kürekleri bir toprak kaba çarpmış ve kabı dışarı çıkardıklarında içinde bir bebek olduğunu görmüşler" dedi. Polis, bebeğin ailesini aradıklarını açıkladı.

Hindistan'ın kadın erkek eşitliği notu çok düşük ve özellikle yoksul kesimlerinde kız çocuklar ekonomik yük olarak görülüyor. Ülkedeki kadın hakları savunucuları, geleneksel olarak erkek bebeği değerli gören anlayış nedeniyle milyonlarca kız çocuğun anne karnında ya da bebekken öldürüldüğünü belirtiyor. Ülkede anne karnındaki kız bebeklerini öldürmek için yasa dışı yollarla kürtaj yapan klinikler de bulunuyor. - YENİ DELHİ

Hindistan, Bebek, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:45 Sanat sokağı'nın kablolarını çaldılar
22:44 Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
22:43 - SMO askerleri Tel Abyad'da sevinçlerini halk ve çocuklarla paylaştı
22:42 Yolcu otobüsünün çarptığı inek telef oldu
22:40 EURO 2020 Grup Eleme: Fransa: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)
22:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonla görüştü
22:35 Son dakika: Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Bırakın Suriye ile Esad, Kürtleri korusun
14.10.2019 22:47:18