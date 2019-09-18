Haberler » Güncel » Haber

Hindistan'da yıldırımlar 18 can aldı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde farklı bölgelere düşen yıldırımlar sebebiyle 18 kişi hayatını kaybetti.

18.09.2019 15:58Hindistan'da yıldırımlar 18 can aldı
Hindistan'ın Bihar eyaletinde farklı bölgelere düşen yıldırımlar sebebiyle 18 kişi hayatını kaybetti.
Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, Bihar Afet Yönetim Departmanından yapılan açıklamada, Gaya ve Kaimur'da 3'er, Patna, Bhojpur, East Champaran, Siwan ve Arwal'da 2'şer, Katihar ve Jehanabad'da birer kişi yıldırım çarpması sebebiyle yaşamını yitirdi.
Yetkililer, dünden bu yana eyalet genelinde şiddetli yağışların etkili olduğunu kaydetti.
Uttar Pradeş eyaletinde ise 8 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Güney Asya'da haziran-eylül arasında görülen muson yağışları her yıl büyük çaplı doğal afetlere yol açıyor.

Hindistan, India, Bihar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:53 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine karşı yapılan saldırı yeni bir krizi...
19:53 Kırklareli annesinde kalmak isteyen kerem, icra yoluyla götürüldü-2
19:53 Kiev'de bomba paniği bir kişi köprüyü havaya uçurmakla tehdit etti
19:52 Türk Keneşi Macaristan'da ofis açıyor
19:52 Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
19:52 Hillary ve Bill Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i evinde ağırladı
19:51 Vali Karaloğlu, görevden alınan müdürlerini geri isteyen öğrenci velilerini dinledi