Hindistan'daki Eşinin Yanına Bisikletle Gidiyor

Hindistan
'da yaşayan eşinin yanına gitmek için Hollanda
'dan bisikletle yola çıkan İngiliz gazeteci Oliver
Burton, Kastamonu
'nun Hanönü
ilçesine ulaştı. İngiltere
'nin başkenti Londra
'da gazetecilik yapan 29 yaşındaki Oliver Burton, Hindistan'daki bir şirkette çalışan eşi İzabel Burton'ın yanına gitmek üzere 6 Haziran
'da uçakla Hollanda'ya gitti.
Buradan bisikletle yola çıkan Burton, Almanya
, Avusturya
, İtalya
, Slovakya
, Bosna Hersek
, Arnavutluk
ve Yunanistan
'ı geçerek Türkiye
'ye geldi.
Dün akşam Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaşan Burton, 10 bin kilometrenin üzerinde pedal çevirerek Gürcistan
, Azerbaycan
, Türkmenistan
, Özbekistan
, Tacikistan
, Çin
ve Pakistan
üzerinden Hindistan'a varmayı hedefliyor.
Oliver Burton, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'daki bir şirkette görev yapan eşinin yaklaşık bir yıl önce bu ülkeye gittiğini söyledi.
Burton, Hindistan'a ulaştıktan sonra bir süre orada kalıp, eşiyle beraber Londra'ya dönmeyi planladıklarını belirtti.
Hanönü ilçesinde dün akşam kamp yeri ararken Belediye Başkanı Serkan Uçar
ile karşılaştığını dile getiren Burton, Uçar'ın kendisine kalacak yer bulduğunu aktardı.
"Türk halkı çok cömert, çok misafirperver." diyen Burton, her yerde çay içmeye davet edildiğini dile getirdi.
Oliver Burton, daha sonra Karadeniz
sahil yolundan rotasına devam etti.
Hollanda,Oliver,Hindistan
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:48