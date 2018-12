Hindistan'daki İnek Kesimi Protestosu

04 Aralık 2018 Salı 12:29



04 Aralık 2018 Salı 12:29

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Hindu fanatiklerin, Müslüman azınlığın yaşadığı bir köyde inek kesildiği söylentileri üzerine düzenlediği protestoda çıkan şiddet olaylarının ardından 3 kişi gözaltına alındı.Hindistan basınında yer alan haberlerde, Bulandshahr bölgesine bağlı bir köydebiri polis 2 kişinin ölümüne neden olan protestoda şiddet olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Polisin hazırladığı raporda, şiddet olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 87 kişi hakkında suçlamada bulunuldu.Eşgali belirlenen 60 kişinin ismi henüz tespit edilemezken, kimlik tespiti yapılanların polis tarafından arandığı belirtildi.BBC'ye göre, olaylı geçen protesto gösterisinin ardından iş yerlerinin açılmadığı ve eğitime ara verildiği bölgeye binden fazla emniyet görevlisi sevk edildi.Bulandshahr bölgesinde, dün, kesilen ineklere ait olduğu iddia edilen parçaları traktör kasalarına doldurarak Chingarwathi karakolu önüne getiren ve karakol yakınındaki ana yolu kapatan bir grubu ikna çabaları sonuç vermemişti.Karakol ve civarındaki bazı araçları ateşe veren örgüt üyeleriyle polis arasında çatışma çıkmış ve olay sırasında başından ağır yaralanan Subodh Kumar Singh isimli polis memuru ile kurşun yarası alan protestocu bir genç yaşamını yitirmişti.Hindistan'da inek eti sorunuHindu inancında inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.Hindu milliyetçisi Hindistan Başbakan Narenda Modi, 2014'te iktidara geldiğinden bu yana birçok eyalette inek kesimine yasak getirildi.Bu yasaklar, Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesimine de kısıtlamalar getirdiğinden toplumsal sorunlara yol açmıştı.Ülkede, yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret suçu işlenmişti.Geçen yıl temmuzda, 16 yaşındaki Cüneyt Han adlı Müslüman genç, Mathura şehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanında et taşıdığı gerekçesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.Jharkhand eyaletinde yaşanan benzer bir olayda da 45 yaşındaki bir Müslüman tüccar, arabasında et taşıdığı gerekçesiyle yaklaşık 100 kişi tarafından linç edilmişti.