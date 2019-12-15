Haberler » 3. Sayfa » Hindistan'daki protestolarda ölü sayası 6'ya yükseldi - Haberler

Hindistan'daki protestolarda ölü sayası 6'ya yükseldi

Hindistan'da Vatandaşlık Düzenleme Yasası karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

15.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:37Hindistan'daki protestolarda ölü sayası 6'ya yükseldi
'da Vatandaşlık Düzenleme Yasası karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Hindistan'da Afganistan, Bangladeş ve 'tan gelen Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu, Hristiyan olan yasa dışı göçmenlere vatandaşlık yolunu açan Vatandaşlık Düzenleme Yasası'na karşı gösteriler 3. gününde devam ediyor. Tartışmalı yasanın

onaylanmasının ardından başlayan gösterilerde şiddet olayları yaşanıyor. Batı Bengal eyaletindeki gösterilerde protestocular tren istasyonlarını tahrip edip, trenleri ateşe verdi. Assam eyaletinde protestocuların petrol tankerini yakması sonucu ise en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gösteriler sırasında polisin protestoculara ateş açtığı ve ölü sayısının 6'ya yükseldiği kaydedildi.

Vatandaşlık Düzenleme Yasası, geçtiğimiz hafta Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yasalaşmıştı. Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, Batı Bengal eyaletinin doğusu, başkent Yeni Delhi ve güneybatıdaki Kerala eyaletinde protestolar patlak vermişti. - YENİ DELHİ

Hindistan, Pakistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:02 "A vitamini antioksidan gibi çalışıyor" - Haberler
13:59 Malatya'da suçlulara geçit yok - Haberler
13:59 Ruhsatız uzun namlulu silahla yakalandı - Haberler
13:56 Yanlışlıkla vurduğu kadına, "Abla kusura bakma" deyip kaçtı - Haberler
13:53 Kırşehir'de kazada hayatını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
12:43 Yanlışlıkla vurduğu kadına, 'Abla kusura bakma' deyip kaçtı - Haberler
12:42 Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu - Haberler
12:35 Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti - Haberler
11:55 Meteoroloji açıkladı! Hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak - Haberler
15.12.2019 14:14:05