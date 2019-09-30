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Hindistan'daki selde ölü sayısı 120'ye çıktı

Hindistan'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde ölü sayısı 120'ye çıktı.

30.09.2019 10:10Hindistan'daki selde ölü sayısı 120'ye çıktı
Hindistan'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde ölü sayısı 120'ye çıktı.
Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde, 5 günde 120 kişi hayatını kaybetti. Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde etkili olan selde ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, birçok yapıda maddi hasar meydana geldi. Ayrıca, selin etkilendiği bölgelerde eğitime ara verilirken, toplu taşıma araçları da seferlerini iptal etti.
Eğitime de ara verilirken, sağanak yağışların devam etmesinin beklendiği açıklandı.
Görüntü Dökümü
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-Su altında kalan sokaklardaki araçlar
-Sokaklarda suyun içindeki insanlar
-Selle birlikte sokağa saçılan çöpler
-Sel suyuyla birlikte caddeye gelen timsah
-Detaylar



Hindistan, Bihar, Güncel

Kaynak: DHA

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