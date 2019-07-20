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Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 160'a çıktı

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda temmuz başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a ulaştı.

20.07.2019 22:53 Hindistan
Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda temmuz başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a ulaştı.
Hindistan basınında yer alan haberlerde, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 98, Assam'da 62 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Bihar'da 6,7, Assam'da ise 4,4 milyon kişinin sellerden etkilendiği, afet bölgelerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Haberlerde, Assam genelinde 130 binden fazla insanın 900 yardım kampına alındığı ve Bihar'da da nehir ambulansları aracılığıyla bin 600 kişiye tıbbi yardım ulaştırıldığı bildirildi.
Sel sularının gerilemesine rağmen bölgede birçok noktaya ulaşım sağlanamadığı belirtildi.
Assam'daki Kaziranga Ulusal Parkı'nın yüzde 90'ından fazlasının sular altında kaldığı, aralarında fil, gergedan ve geyiklerin bulunduğu 100'ün üzerinde hayvanın telef olduğu kaydedildi.
Bihar Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, dün, selden etkilenen her bir aileye 6 bin rupi (87 dolar) yardım yapılacağını açıklamıştı.
Kaynak: AA
Hindistan, Bihar, Assam, Güncel

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