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Hindistan'dan 22 milyar dolarlık kurtarma paketi

Hindistan, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı koymak amacıyla yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi açıkladı.

26.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:32
Hindistan'dan 22 milyar dolarlık kurtarma paketi
Hindistan , yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı koymak amacıyla yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi açıkladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Hindistan, Ekonomi

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