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Hindistan'dan Bangladeş'e yasa dışı geçişler artıyor

Hindistan'dan Bangladeş'e 2 ayda 445 kişinin yasa dışı yollarla geçtiği bildirildi.

03.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:02 Hindistan'dan Bangladeş'e yasa dışı geçişler artıyor
'dan 'e 2 ayda 445 kişinin yasa dışı yollarla geçtiği bildirildi.
Bangladeş Sınır Güvenlik Teşkilatı Başkanı General Md Shafeenul İslam, düzenlediği basın toplantısında, kasım ve aralıkta 445 kişinin Hindistan'dan ülkeye yasa dışı yollarla girdiğini açıkladı.
Hindistan'dan Bangladeş'e yasa dışı geçişlerde artış yaşandığına dikkati çeken İslam, 2019 yılında binden fazla kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Gözaltına alınanların 606'sının erkek, 258'inin kadın ve 135'inin de çocuk olduğunu ifade eden İslam, operasyonlarda en az 3 insan kaçakçısının yakalandığını belirtti.
İslam, Sınır Güvenlik Teşkilatının yasa dışı geçişleri engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Bangladeş, Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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