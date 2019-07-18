18.07.2019 14:22
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Hindistan'dan Erbil'deki saldırıya kınama

Hindistan

YENİ Hindistan, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

YENİ Hindistan, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, yaptığı açıklamada, "Hindistan, dün Erbil'de yaşanan terör saldırısını kınıyor." ifadesini kullandı.
Şehit olan Türk diplomatın ve saldırının diğer kurbanlarının ailelerine taziyelerini sunan Kumar, "Hindistan, terörün her türlü biçim ve tezahürüne her daim karşı çıkmış ve reddetmiştir. Uluslararası toplumun, sınır ötesi terörizm dahil olmak üzere teröre karşı ortak eylemde bulunması çağrısı yapmaktadır." açıklamasında bulundu.
Irak'ın Erbil kentinde dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Kaynak: AA
Hindistan, Türkiye, Erbil, Güncel

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