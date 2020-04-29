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HİNDİSTAN'DAN GETİRİLDİ, GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEŞEKKÜR ETTİ

KORONAVİRÜS salgını nedeniyme uçuşların durdurulmasıyla Hindistan'da mahsur kalan Türk vatandaşı Seda Yavaş, Türkiye'ye döndü.

29.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:17
KORONAVİRÜS salgını nedeniyme uçuşların durdurulmasıyla Hindistan'da mahsur kalan Türk vatandaşı Seda Yavaş, Türkiye'ye döndü. Yavaş, sevinç gözyaşları içerisinde Türk yetkililere teşekkür etti.
Seda Yavaş, mart aynın başında zihinsel engelliler için eğitim sertifikası almak için Hindistan'a gitti. Yavaş, korona virüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulmasıyla Türkiye'ye dönemedi. Seda Yavaş, 22 Mart'a bilet aldı ancak uçuşun iptal olması üzerine Hindistan'da mahsur kaldı.
SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ
Bunun üzerine sosyal medyada video paylaşan Yavaş yardım istedi. Yardım çağrısı cevapsız kalmadı
Seda Yavaş, dün gece saatlerinde yurda döndü. Hindistan'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen uçakla yurda dönen Yavaş, Buca'da bulunan bir öğrenci yurduna yerleştirildi. 14 gün gözetim altında tutulacak Seda Yavaş yine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gözyaşlarını tutamayan Seda Yavaş, yetkililere teşekkür etti.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Yavaş, " Türkiye'deyim, İzmir'deyim, Buca'dayım. Bizi buraya getiren Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sayın Cumhurbaşkanımız'a, Türk Hava Yolları ailesine, tanıdığım tanımadığım bütün Türk vatandaşlarına, arkadaşlarıma, dostlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sefer sevinçten ağlıyorum. Hala Türkiye topraklarında olduğuma inanamıyorum. Sizlere cevap veremiyorum; arıyorsunuz, soruyorsunuz. Çok mutluyum. Türk olduğum için gurur duyuyorum. İzmir Buca'da bir yurda alındık. Tertemiz, çok güzel. Her şeyimiz sağlanıyor burada. Bizi Türk bayraklarıyla karşıladılar. Sevinçten ağlıyorum. Rüya gibi. 3 gün sürdü, Chennai'den buraya gelmem. Önce 1,5 gün otobüs yolculuğu yaparak Mumbai'ye ulaştık. Sonra uçak ve şimdi de İzmir'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. HİNDİSTAN’DAN GETİRİLDİ, GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEŞEKKÜR ETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Hindistan, Türkiye, Güncel, Haber

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