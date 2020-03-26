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Hindistan'dan Kovid-19 nedeniyle yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi

Hindistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı koymak amacıyla yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi açıkladı.

26.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:04
Hindistan'dan Kovid-19 nedeniyle yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi
Hindistan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı koymak amacıyla yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi açıkladı.
BBC'nin haberine göre, kurtarma paketini duyuran Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, "Hiç kimsenin aç kalmasını, hiç kimsenin parasız kalmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.
Sitharaman, gıda ve nakit transferlerini içeren 22 milyar dolarlık paketin, "acil yardıma ihtiyacı olanlara" aktarılacağını kaydetti.
Maliye Bakanı ayrıca ülkede sağlık çalışanlarının 66 bin 500 dolara kadar sağlık sigortasının olacağını söyledi.
Başbakan Narendra Modi, 24 Mart'ta Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.
Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede vaka sayısı 697.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Hindistan, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Hindistan'dan Kovid-19 nedeniyle yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi - Haberler

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