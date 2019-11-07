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Hindistan'dan Nepal'e "harita" cevabı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar, ihtilaflı Kalapani bölgesine Hindistan sınırları içinde yer verilen İçişleri Bakanlığı haritasına Nepal'in itirazına ilişkin, "Haritamız, Hindistan'ın egemen bölgesini gösteriyor.

07.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:00 Hindistan'dan Nepal'e
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar, ihtilaflı Kalapani bölgesine Hindistan sınırları içinde yer verilen İçişleri Bakanlığı haritasına Nepal'in itirazına ilişkin, "Haritamız, Hindistan'ın egemen bölgesini gösteriyor." dedi.
Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kumar, Nepal Dışişleri Bakanlığının "harita itirazına" ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Hindistan İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yeni haritada, Nepal ile sınırların değiştirilmesine yönelik bir tutum olmadığını vurgulayan Kumar, "Haritamız, Hindistan'ın egemen bölgesini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Kumar, Nepal ile Hindistan arasındaki sınırın mevcut mekanizmada devam ettiğine dikkati çekerek, "Yakın ve dostane ilişkilerimizin ruhuyla, diyalog yoluyla çözüm bulma konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz." dedi.
Hindistan ile Nepal arasında kazanılmış çıkarlar bulunduğunu anımsatan Kumar, iki ülke arasında farklılık yaratılmasına karşı uyarıda bulundu.
Nepal, Hindistan İçişleri Bakanlığınca yayımlanan haritada, ihtilaflı Kalapani bölgesinin Hindistan sınırlarına dahil edilmesine tepki göstermişti.
Nepal Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Kalapani'nin Birleşik Krallık adına hareket eden Doğu Hindistan Şirketi'yle 1816'da yapılan Sugauli Anlaşması uyarınca Nepal'a ait olduğu belirtilmişti.

Hindistan, Nepal, Güncel

Kaynak: AA

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