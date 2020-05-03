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Hindistan Deniz Kuvvetleri'nden sağlık çalışanlarına 'çiçekli' gösteri

Hindistan Deniz Kuvvetleri'nden sağlık çalışanlarına 'çiçekli' gösteriVahdet AYAZ, (DHA)- Hindistan'da koronavirüs (Covid-19) ile en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına Hindistan Deniz Kuvvetleri'nden teşekkür jesti geldi.

03.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:43
Hindistan Deniz Kuvvetleri'nden sağlık çalışanlarına 'çiçekli' gösteri
Vahdet AYAZ, (DHA)- Hindistan'da koronavirüs (Covid-19) ile en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına Hindistan Deniz Kuvvetleri'nden teşekkür jesti geldi. Ülke çapında düzenlenen teşekkür gösterilerinde, helikopterler hastanelerin üstünden uçarken gül yaprakları attı.
Hindistan Deniz Kuvvetleri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile en ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına teşekkür için gösteri düzenledi. Çok sayıda helikopter, ülke genelinde hastanelerin üzerinden uçarken gül yaprakları ve çiçekler attı. Savaş uçakları ve diğer askeri uçaklar ise 'teşekkür uçuşu' yaptı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada anbean paylaşıldı. Hindistan Deniz Kuvvetleri’nden sağlık çalışanlarına ’çiçekli’ gösteri

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hindistan, DHA, Güncel, Haber

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