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Hindistan Dışişleri ve Savunma Bakanları ABD'de

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile birlikte Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh ile görüştü.

18.12.2019 20:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:43Hindistan Dışişleri ve Savunma Bakanları ABD'de

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile birlikte Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh ile görüştü. Bakanlar, görüşmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh ile gerçekleştirilen görüşme ile ilgili bilgi verdi. Pompeo, yaptığı açkılamada, "2019 boyunca ABD-Hindistan stratejik ortaklığında hızlı bir büyüme gördük. Başarılarımızı gözden geçirmek ve bu hayati ilişkiyi bir sonraki seviyeye taşımak amacıyla, İkinci Yıllık Bakanlar 2+2 için Mark Esper, Subrahmanyam Jaishankar ve Rajnath Singh'i ağırlamaktan mutluluk duyuyorum" diye yazdı.Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ise sosyal medya hesabından ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bugün Washington'da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile kusursuz bir toplantı yaptım. İkili görüşmelerimizde, Hindistan-ABD savunma işbirliğini, geniş bir şekilde inceledik. Hindistan ve ABD, stratejik ve askeri alanlarda geniş bir şekilde işbirliği yapıyor" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pompeo, Hindistan, Dünya

Kaynak: DHA

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