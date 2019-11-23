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- Hindistan Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı- Otomobil Üst Geçitten Uçtu

- Hindistan feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı Otomobil üst geçitten uçtuYENİ DELHİ - Hindistan'da otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü üst geçitten aşağıya uçtu.

23.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:13
- feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Otomobil üst geçitten uçtu
YENİ DELHİ - Hindistan'da otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü üst geçitten aşağıya uçtu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Haydarabad şehrinde meydana gelen trafik kazasında otomobil üst geçitten uçtu. Feci kazada köprünün altında bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza esnasında köprünün altında bulunan anne hayatını kaybederken kızı ise ağır yaralandı. Polis virajı alamayan otomobil sürücüsünün kontrolü kaybederek köprüden aşağıya uçtuğunu belirtiyor. Yeni açılan köprüde 3 hafta içinde ikinci kazanın meydana geldiği açıklandı.
Üst geçit trafiğe kapatıldı.
- Hindistan Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı- Otomobil Üst Geçitten Uçtu

Hindistan, Güncel

Kaynak: İHA


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