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Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya, Düzce'de

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

09.09.2019 13:02 Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya, Düzce'de
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.
Makamda gerçekleşen ziyarette, Vali Dağlı, Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek hediye takdim etti.
Büyükelçi Bhattacharyya da ilk defa geldiği Düzce'yi beğendiğini söyledi.
Sıcak karşılama için Vali Dağlı'ya teşekkür eden Büyükelçi Bhattacharyya, şöyle konuştu:
"Burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Şehriniz çok güzel. İlk defa buraya geliyorum. Bir yıl boyunca Ankara'da yaşadım, İstanbul'a seyahat ettiğimiz zamanlarda buradan geçiyorduk ama bu benim için güzel bir ziyaret oldu, her zaman hayal ettiğim bir şeydi.
Şehirdeki güzel mimariyi keşfetmiş oldum. Şehrin ortasından akan nehri de gördüm. 15 Hindistan takımı burada eğitim ve kamp yapıyor, burayı tanımaya çalışıyor. Ben de futboldan çok hoşlanırım. Gençken de futbol oynadım, gençlerin de bu alanda kendilerini geliştirmelerini istiyorum. Futbolda Hindistan'daki takımlarımız çok iyi değil ama Türkiye'deki takımlar süper. Bu sebeple de umuyorum ki takımlarımız burada tecrübe kazanıp ülkeye geri döner."

Zülkif Dağlı, Hindistan, Ankara, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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